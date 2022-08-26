Житель столицы скрутил с иномарок зеркала на 850 тысяч рублей
Мужчина продолжительное время крал автомобильные зеркала на юго-западе столицы. Общая сумма ущерба составила 850 тысяч рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу, полковник внутренней службы Владимир Васенин в пятницу, 26 августа.
По его словам, подозреваемый регулярно выходил в вечернее время во дворы Гагаринского района Москвы, дожидался момента, когда все уходили домой, и похищал зеркала с дорогих иномарок.
По факту этих преступлений возбуждено семь уголовных дел по статье «Кража».
По подозрению в совершении преступления на Барвихинской улице сотрудники задержали 40-летнего неоднократно судимого местного жителя. В настоящий момент мужчина заключен под стражу. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Другой подозреваемый задержан за то, что украл у мужчины в столичном кафе 200 тысяч рублей.