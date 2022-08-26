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Житель столицы скрутил с иномарок зеркала на 850 тысяч рублей

Степан Жирнов
Происшествия
Житель столицы скрутил с иномарок зеркала на 850 тысяч рублей
Фото: Пресс-служба УВД по ЮЗАО
Россия, Москва, Барвихинская улица Карта всех событий

Мужчина продолжительное время крал автомобильные зеркала на юго-западе столицы. Общая сумма ущерба составила 850 тысяч рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу, полковник внутренней службы Владимир Васенин в пятницу, 26 августа.

По его словам, подозреваемый регулярно выходил в вечернее время во дворы Гагаринского района Москвы, дожидался момента, когда все уходили домой, и похищал зеркала с дорогих иномарок.

Видео: Пресс-служба УВД по ЮЗАО

По факту этих преступлений возбуждено семь уголовных дел по статье «Кража».

По подозрению в совершении преступления на Барвихинской улице сотрудники задержали 40-летнего неоднократно судимого местного жителя. В настоящий момент мужчина заключен под стражу. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Другой подозреваемый задержан за то, что украл у мужчины в столичном кафе 200 тысяч рублей.

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