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Астролог рассказал, какой будет предстоящая неделя для всех знаков зодиака

Анастасия Колоскова
Общество
Астролог рассказал, какой будет предстоящая неделя для всех знаков зодиака
Фото: Pexels

Астролог Сергей Седашев подготовил астрологический прогноз для представителей всех знаков зодиака на грядущую неделю с 29 августа по 4 сентября.

Так, Овнов ждет позитивный период в вопросах любви, чувств и страсти. Однако это время не подходит для интеллектуальной работы, переговоров и требующих точности дел.

Тельцов ждет успешная неделя в плане повышения самооценки и принятия решений. При этом неурядицы могут застать в любовной сфере.

Близнецы в это время будут энергичны и обаятельны. Переговоры окажутся успешными при условии отказа от излишней упертости, из-за чего есть риск конфликтов с окружающими.

Раков ждет положительная неделя, которая подходит для принятия важных решений и их реализации. При этом представители этого знака могут рассчитывать на поддержку окружающих людей.

Львов захлестнет романтический и страстный период. Неделя подходит для планирования дел, где требуется особая настойчивость и уверенность в своих силах.

Девы рискуют оказаться в центре конфликтов. При попытке проявить свою индивидуальность они могут столкнуться с непониманием или даже открытым сопротивлением со стороны окружающих.

Весам неделя подойдет для умственной работы и переговоров. При общении с людьми следует проявить свои лучшие качества, чтобы достигнуть выгодных договоренностей.

В жизни Скорпионов пришло время обратить внимание на самооценку и сосредоточиться на главном. Чем активнее они будут, тем большую уверенность обретут.

Стрельцам этот период обещает конфликты и сложности при попытке отстоять свои интересы. Им не следует заострять внимание на спорных вопросах и конфликтных ситуациях.

Козерогам предстоящая неделя принесет расцвет сил и ясное понимание дальнейшего пути. Они будут полны энергии и ощутят подъем самооценки.

Водолеям в это время не нужно проявлять настойчивость в делах, зашедших в тупик. Неделя принесет новые силы и желание изменить жизнь.

Рыб ждет непростой период хаоса и беспорядка. Возможны также перепады энергии или упадок сил, а также споры и конфликты, передает Пятый канал.

Профессиональный астролог и астропсихолог Тиана Атлас рассказала, чего ждать от первого осеннего месяца представителям всех знаков зодиака.

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