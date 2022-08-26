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Прокуратура проводит проверку по факту ДТП с автобусом на Варшавском шоссе

Степан Жирнов
Происшествия
Прокуратура проводит проверку по факту ДТП с автобусом на Варшавском шоссе
Фото: пресс-служба столичной прокуратуры
Россия, Москва, Варшавское шоссе, 37 Карта всех событий

Прокуратура Южного административного округа контролирует установление всех обстоятельств ДТП на Варшавском шоссе с участием грузовика и автобуса. Об этом в пятницу, 26 августа, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы надзорного ведомства Людмила Нефедова.

По ее словам, грузовой автомобиль марки MAN врезался в автобус и еще две машины на светофоре, пока те ожидали зеленого света.

Момент аварии попал на камеру.

Видео: пресс-служба столичной прокуратуры

В ДТП пострадал пассажир автобуса, ему оказывают медицинскую помощь.

Еще одно ДТП произошло в пятницу на Третьем транспортном кольце. В районе Русаковской эстакады столкнулись четыре автомобиля.

Транспорт Район Нагатино-Садовники Москва ДТП грузовик
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