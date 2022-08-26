Прокуратура проводит проверку по факту ДТП с автобусом на Варшавском шоссе
Россия, Москва, Варшавское шоссе, 37 Карта всех событий
Прокуратура Южного административного округа контролирует установление всех обстоятельств ДТП на Варшавском шоссе с участием грузовика и автобуса. Об этом в пятницу, 26 августа, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы надзорного ведомства Людмила Нефедова.
По ее словам, грузовой автомобиль марки MAN врезался в автобус и еще две машины на светофоре, пока те ожидали зеленого света.
Момент аварии попал на камеру.
В ДТП пострадал пассажир автобуса, ему оказывают медицинскую помощь.
Еще одно ДТП произошло в пятницу на Третьем транспортном кольце. В районе Русаковской эстакады столкнулись четыре автомобиля.