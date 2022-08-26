Москвичам напомнили о правилах пожарной безопасности в жару

Фото: МЧС / Рязанская область

Из-за высокой вероятности пожаров на фоне установившейся в столичном регионе жары москвичам следует соблюдать требования безопасности, в частности, не разводить открытый огонь и не жечь траву на природных территориях.

Пренебрежение этими мерами может обернуться трагическими последствиями, так как ветер способствует очень быстрому распространению пламени.

В жару разрешается сжигание мусора исключительно в металлических бочках и не ближе 25 метров от зданий.

Также крайне важно соблюдать электробезопасность и выключать электроприборы из розетки при выходе из дома.

При пожаре нужно сразу же вызывать пожарных. Это можно сделать с городского телефона по номеру 01, с мобильного телефона — 101 (прямой номер пожарной охраны) или 112 (Единая диспетчерская служба, которая соединяет с нужным оператором).

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков оценил предстоящую погоду на ближайшее время. Так, температура воздуха в Москве 26 августа, в пятницу, достигнет отметки плюс 31–33 градуса.

В эти выходные столичный регион все еще будет находиться под влиянием стационарного антициклона, что гарантирует сохранение высоких температур. «Вечерняя Москва» узнала у научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда о погоде в выходные и возможных осадках.