Мужчину, убившего настоятеля церкви в Домодедове, арестовали
Молодого человека, который устроил пожар в воскресной школе и убил настоятеля церкви Николая Чудотворца в подмосковном Домодедове, арестовали. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Екатерина Короткова в пятницу, 26 августа.
По ее словам, подозреваемый пробудет в СИЗО до 23 октября.
Преступление, о котором идет речь, произошло рано утром в среду, 24 августа. Бывший учитель местной воскресной школы поджег один из классов, после чего убил прибежавшего на дым настоятеля храма. Подозреваемый не пытался скрыться, а просто сидел у тела убитого.
Злоумышленник вел дневник, судя по которому можно предположить, что преступление он совершил на фоне неразделенной любви к несовершеннолетней бывшей ученице.