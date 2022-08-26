Мужчину, убившего настоятеля церкви в Домодедове, арестовали

Фото: пресс-служба прокуратуры Московской области

Россия, Московская область, городской округ Домодедово, село Домодедово, улица имени В.Д. Преснова, 22А Карта всех событий

Молодого человека, который устроил пожар в воскресной школе и убил настоятеля церкви Николая Чудотворца в подмосковном Домодедове, арестовали. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Екатерина Короткова в пятницу, 26 августа.

По ее словам, подозреваемый пробудет в СИЗО до 23 октября.

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Преступление, о котором идет речь, произошло рано утром в среду, 24 августа. Бывший учитель местной воскресной школы поджег один из классов, после чего убил прибежавшего на дым настоятеля храма. Подозреваемый не пытался скрыться, а просто сидел у тела убитого.

Злоумышленник вел дневник, судя по которому можно предположить, что преступление он совершил на фоне неразделенной любви к несовершеннолетней бывшей ученице.