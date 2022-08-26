СК просит арестовать мужчину, устроившего стрельбу в зеленоградском кафе

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Россия, Москва, Зеленоград, к617А Карта всех событий

Следственный комитет просит арестовать злоумышленника, устроившего стрельбу в зеленоградском кафе. Об этом сообщила «Вечерней Москве» старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова в пятницу, 26 августа.

По ее словам, ходатайство об аресте 38-летнего уроженца Кемеровской области уже направлено.

Преступление, о котором идет речь, произошло ночью в кафе «Плов Центр» в Зеленограде, в микрорайоне 6, корпус 617а. В половине первого мужчина поссорился с другими посетителями заведения и застрелил мужчину 1989 года рождения. Еще двоих злоумышленник ранил: 29-летний потерпевший госпитализирован с огнестрельным ранением в живот, 40-летний пострадавший — с ранами груди и головы.

Для того чтобы задержать стрелка, полиции потребовалось всего три часа. После задержания в доме у подозреваемого провели обыск, при котором нашли огнестрельное оружие, законность приобретения которого следователи устанавливают в данный момент. Подробнее о произошедшем читайте в материале «ВМ».