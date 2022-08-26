Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

СК просит арестовать мужчину, устроившего стрельбу в зеленоградском кафе

Степан Жирнов
Происшествия
СК просит арестовать мужчину, устроившего стрельбу в зеленоградском кафе
Фото: Unsplash
Россия, Москва, Зеленоград, к617А Карта всех событий

Следственный комитет просит арестовать злоумышленника, устроившего стрельбу в зеленоградском кафе. Об этом сообщила «Вечерней Москве» старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова в пятницу, 26 августа.

По ее словам, ходатайство об аресте 38-летнего уроженца Кемеровской области уже направлено.

Преступление, о котором идет речь, произошло ночью в кафе «Плов Центр» в Зеленограде, в микрорайоне 6, корпус 617а. В половине первого мужчина поссорился с другими посетителями заведения и застрелил мужчину 1989 года рождения. Еще двоих злоумышленник ранил: 29-летний потерпевший госпитализирован с огнестрельным ранением в живот, 40-летний пострадавший — с ранами груди и головы.

Для того чтобы задержать стрелка, полиции потребовалось всего три часа. После задержания в доме у подозреваемого провели обыск, при котором нашли огнестрельное оружие, законность приобретения которого следователи устанавливают в данный момент. Подробнее о произошедшем читайте в материале «ВМ».

Аресты Москва Смерть Уголовные дела Зеленоградский административный округ (ЗелАО)
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Гаджеты украли лето, и не только…

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Почему затягиваются боевые действия на Украине

Никита Миронов
Никита Миронов

Рокер рокера не всегда поймет

Владимир Голубев
Владимир Голубев

Просите заводчика предъявить документы

Евгений Дятлов
Евгений Дятлов

Насладиться искусством, восхититься Байкалом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Нам привет из Лондона

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Преодолеть километры дорог

Все мнения
О проекте