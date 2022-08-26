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«Не хотят подставлять себя»: почему ФРГ не будет поставлять оружие Киеву для ударов по территории РФ

Араз Салехов

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Политика
«Не хотят подставлять себя»: почему ФРГ не будет поставлять оружие Киеву для ударов по территории РФ
Фото: bundeskanzler.de

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия не будет поставлять Украине оружие для ударов по территории России. Подобное заявление стоит связывать с опасениями ФРГ ухудшить нацбезопасность в собственном государстве. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» заявил военный эксперт Игорь Коротченко.

— Я думаю, что подобное заявление Шольца связано с опасениями Германии критически ухудшить свою национальную безопасность в случае, если немецким оружием будут наноситься удары по территории России. В ответ РФ может предпринять определенные действия, которые затронут безопасность ФРГ. Немцы не хотят подставлять себя под возможный ответный удар, — разъяснил он.

Кроме того, специалист уверен, что Берлин в любом случае продолжит поставки оружия на Украину для усиления военного комплекса Киева.

— Немецкое государство желает поставлять на Украину оружие и будет поставлять. Германия делает максимум для того, чтобы усилить военные возможности украинского государства. В пределах своих возможностей она это и делает. Никакой миролюбивости или хорошего отношения к России со стороны Берлина ожидать не приходится, — подытожил Коротченко.

Также военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил причины «дефицита» вооружения в Германии.

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