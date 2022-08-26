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Дачникам рассказали, с чего начать подготовку к зиме

Ирина Игнатенко
Общество
Дачникам рассказали, с чего начать подготовку к зиме
Фото: shutterstock

Приближается время подготовки дачного участка к зиме. О том, на что следует обратить особое внимание, рассказал директор департамента недвижимости «Цифровые СНТ Подмосковья» Федор Мезенцев.

— Надо постепенно готовить сад и огород к зимнему периоду. Если есть теплицы, которые разбираются, они должны быть уже разобраны, если не используются. Надо убрать лишние стройматериалы. Проверить исправность крыш и водостоков и, самое главное, снегозадержательных элементов, которые установлены на металлических крышах, — рассказал он в комментарии «Радио 1».

Кроме того, надо подготовить к холодам сельхозинвентарь. Так, например, не стоит оставлять в двигателе смесь бензина с маслом.

Также стоит продумать, где хранить урожай.

Многие растения в жаркую погоду нуждаются в поливе — особенно это касается тех, которых были высажены недавно. Частота полива зависит в том числе от типа почвы и других нюансов. Об этом «Вечерней Москве» рассказала специалист по загородному земледелию, ведущая дачных программ Марина Рыкалина.

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