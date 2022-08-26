Биржевые цены на газ в Европе превысили 3400 долларов за тысячу кубометров

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Биржевые цены на газ в Европе впервые с марта преодолели отметку в 3400 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Торги ближайшего фьючерса на крупнейшем европейском хабе TTF были открыты на уровне 3213,2 доллара. Стоимость показала спад на 2,3 процента. Однако к 17:04 цена топлива выросла на 4,8 процента и составила 3448,4 доллара за тысячу кубометров.

Отмечается, что динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего дня — 3290,2 доллара. Данный показатель является рекордом с 1996 года, передает РИА Новости.

До этого министр энергетики технического правительства Болгарии Росен Христов сообщил, что страна готова начать переговоры о поставке газа, о чем проинформировала компанию «Газпром». По его словам, Болгария предложит ряд изменений по условиям контракта с учетом сложившейся ситуации.

Эксперт Агентства нефтегазовой информации Александр Хуршудов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что данные торгов на бирже ICE не имеют глобального влияния на реальную стоимость природного газа. При этом специалист заявил, что реальная стоимость топлива отличается от представленной на бирже.