Латвийские рабочие отказались сносить советские памятники

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Рабочие отказались сносить советские памятники в Балвском крае Латвии на востоке страны. Об этом в пятницу, 26 августа, сообщил председатель Балвской краевой думы Сергей Максимов.

По его словам, памятник партизанам Красной армии необходимо демонтировать и перенести в Музей оккупации Латвии в связи с его художественной ценностью. При этом снос памятника оценили в 15 тысяч евро. Специалисты из других краев требуют сумму в четыре раза больше, а местные вовсе отказываются выполнять работы.

— Либо они боятся уголовных дел, которые может возбудить Российская Федерация, либо понимают, что перенос и снос этого памятника в обществе воспринимаются неоднозначно. Возможно, не хотят вредить жителям на своей территории, — цитирует депутата РИА Новости.

23 августа стало известно, что в парке Победы в Риге начался демонтаж памятника победителям нацизма. На место прибыли строители, тракторы и экскаваторы. Прилегающую к памятнику территорию огородили при помощи заборов и натянутых лент.

Позже посольство России направило в МИД Латвии ноту протеста из-за сноса памятника Освободителям Риги. Дипломатическая миссия потребовала от властей Латвии остановить «полицейский произвол» и преследование жителей, высказывающих свое мнение.