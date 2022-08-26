Собянин поздравил столичных школьников с победами на международных олимпиадах

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил столичных школьников с успехами и победами на международных олимпиадах. Он отметил, что прошедший сезон завершился крайне успешно.

— Поздравляю москвичей с успехом на международных школьных олимпиадах! Сезон завершился блестяще: на счету наших ребят 39 медалей, в том числе 17 золотых, — сказал он.

Глава города напомнил, что серия олимпиад открылась в июне с выступлений юных географов. За это время школьники показали успехи в таких дисциплинах, как биология, лингвистика, математика, химия, физика, информатика и экономика. По словам мэра, столичные учащиеся успешны во всех направлениях науки.

Собянин отметил, что при составлении заданий для олимпиад учитывались международные стандарты образования. В связи с этим, победители и призеры являются примером для всех школьников города. В своем Telegram-канале мэр пожелал ребятам дальнейших успехов в подобных соревнованиях.

До этого Сергей Собянин напомнил о начале военно-музыкального фестиваля «Спасская башня». Он добавил, что фестиваль продлится до 4 сентября.