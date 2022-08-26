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Названы знаки зодиака, представительницам которых не грозит одинокая старость

Лейла Алиева
Общество
Названы знаки зодиака, представительницам которых не грозит одинокая старость
Фото: Pexels

Представительницы некоторых знаков зодиака особо пользуются вниманием мужчин, несмотря на возраст и внешность. Специалисты по звездному небу назвали знаки зодиака, обладающие таким шармом и внутренней красотой, которые позволяют им быть счастливыми в личной жизни без всякой ссылки на годы.

Овен

Овны способны совмещать карьеру и семью, поэтому, даже будучи очень занятыми, они всегда найдут время на своих близких. Такое отношение позже окупится со стороны благодарных супругов, детей и внуков.

Рак

Представительницы этого знака зодиака являются самыми семейными и домашними, поэтому их трудно представить в одиночестве. Их жизнь наполнена заботой о родных людях даже в старости, поэтому Раки точно проживут и закончат эту жизнь в кругу любящих людей.

Лев

Уверенные в себе Львицы следят за своим внешним видом, поэтому хорошо выглядят и в тридцать, и в сорок лет. В связи с этим они точно не рискуют провести всю свою жизнь в одиночестве.

Стрелец

Легкомысленные в молодости романтики Стрельцы не кажутся верными спутниками жизни. Однако чем старше они становятся, тем больше превращаются в хороших жен и мам. При этом, если учитывать их неистребимый романтизм и оптимизм, одиночеству рядом с ними просто нечего делать.

Водолей

Водолеи всегда уверены в правильности своих действий, поэтому при выборе работы и второй половинки они хотят оставаться с ними навсегда. Кроме того, представительницы этого знака зодиака всю жизнь не только заботятся о любимых, но и сами окружены их вниманием, передает Infox.

Как правильно встретить осень, чтобы привлечь удачу, кого ждут глобальные перемены в жизни уже в сентябре, а кому стоит пересмотреть свои взгляды на жизнь — подробный гороскоп на осень для всех знаков зодиака для «Вечерней Москвы» составила шаманка и ясновидящая Кажетта Ахметжанова.

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