Норвегия присоединилась к антироссийским санкциям Евросоюза

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Норвегия присоединилась к введенному 21 июля пакету антироссийских санкций Евросоюза. Об этом в пятницу, 26 августа, сообщили в пресс-службе норвежского министерства иностранных дел.

— Пакет санкций, принятый Евросоюзом 21 июля 2022 года, был включен в норвежское законодательство и вступает в силу в Норвегии сегодня, — цитирует сообщение РИА Новости.

До этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что западные страны усиливают санкционное давление на Россию и Белоруссию, хотя сами ощущают «негативную отдачу» от ограничений. По его словам, введенные ограничения приводят к расшатыванию международной экономической и торговой систем и нарушению «привычных связей».

Кроме того, муниципалитет голландского города Гаага намерен добиться временного исключения из санкционных списков, утвержденных ЕС в отношении России. В тексте документа отмечается, что текущим поставщиком газа для муниципалитета является российская компания «Газпром».

Политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что подобное решение стоит связывать с тем, что европейцам невыгодно терять своего главного поставщика нефтегазовой продукции. При этом эксперт считает, что Россия в меньшей степени захочет проводить ответные меры.