Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Норвегия присоединилась к антироссийским санкциям Евросоюза

Александр Афонин
В мире
Норвегия присоединилась к антироссийским санкциям Евросоюза
Фото: Pixabay

Норвегия присоединилась к введенному 21 июля пакету антироссийских санкций Евросоюза. Об этом в пятницу, 26 августа, сообщили в пресс-службе норвежского министерства иностранных дел.

— Пакет санкций, принятый Евросоюзом 21 июля 2022 года, был включен в норвежское законодательство и вступает в силу в Норвегии сегодня, — цитирует сообщение РИА Новости.

До этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что западные страны усиливают санкционное давление на Россию и Белоруссию, хотя сами ощущают «негативную отдачу» от ограничений. По его словам, введенные ограничения приводят к расшатыванию международной экономической и торговой систем и нарушению «привычных связей».

Кроме того, муниципалитет голландского города Гаага намерен добиться временного исключения из санкционных списков, утвержденных ЕС в отношении России. В тексте документа отмечается, что текущим поставщиком газа для муниципалитета является российская компания «Газпром».

Политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что подобное решение стоит связывать с тем, что европейцам невыгодно терять своего главного поставщика нефтегазовой продукции. При этом эксперт считает, что Россия в меньшей степени захочет проводить ответные меры.

Евросоюз (ЕС) Норвегия Санкции
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Гаджеты украли лето, и не только…

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Почему затягиваются боевые действия на Украине

Никита Миронов
Никита Миронов

Рокер рокера не всегда поймет

Владимир Голубев
Владимир Голубев

Просите заводчика предъявить документы

Евгений Дятлов
Евгений Дятлов

Насладиться искусством, восхититься Байкалом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Нам привет из Лондона

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Преодолеть километры дорог

Все мнения
О проекте