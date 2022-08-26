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Травмировавший ребенка на Оке владелец катера задержан

Александр Афонин
Происшествия
Травмировавший ребенка на Оке владелец катера задержан
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Сотрудники правоохранительных органов задержали владельца катера, который травмировал ребенка в акватории Оки. Об этом в пятницу, 26 августа, сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

— Следователем Московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте владелец катера, совершивший наезд на несовершеннолетнего в акватории реки Ока, задержан, и ему предъявлено обвинение, — говорится в сообщении.

По данным следствия, инцидент произошел вечером 25 августа. В акватории реки Ока проходила тренировка на водных лыжах несовершеннолетнего. В процессе занятия ребенок отцепился от катера и погрузился в воду.

Следом за ним плыл еще один катер, водитель которого находился в состоянии алкогольного опьянения. Он совершил наезд, вследствие чего ребенку отрубило ногу винтом. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения», передает пресс-служба.

Накануне сообщалось, что при ремонте питбайка подросток лишился трех пальцев в Щелковском районе Подмосковья. Восьмиклассник в отсутствие родителей собирался покататься на подаренном мотоцикле.

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