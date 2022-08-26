Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Гражданин США погиб во время боевых действий на Украине

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Гражданин США погиб во время боевых действий на Украине
Фото: Unsplash

В ходе спецоперации на территории Украины погиб гражданин Соединенных Штатов. Об этом в пятницу, 26 августа, сообщил журнал Newsweek со ссылкой на Государственный департамент США.

Американское дипведомство не стало уточнять личные данные и обстоятельства гибели военного. По информации издания, всего за время спецоперации на Украине погибло около шести граждан США, участвовавших в боевых действиях на стороне Киева, передает ТАСС.

Накануне сообщалось, что иностранные наемники недовольны руководством ВСУ из-за злоупотребления властью и непрофессионализма. Один из солдат рассказал, что украинские командиры отправляют иностранцев на передовую без подготовки и подкрепления, а также совершенно не заботятся об их эвакуации из горячих точек.

Политолог Юрий Светов в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что Украина не обладает достаточными ресурсами для организации ответного наступления. Контрнаступление возможно как жест отчаяния, который повлечет за собой соответствующие действия со стороны России.

Украина Смерть США
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Гаджеты украли лето, и не только…

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Почему затягиваются боевые действия на Украине

Никита Миронов
Никита Миронов

Рокер рокера не всегда поймет

Владимир Голубев
Владимир Голубев

Просите заводчика предъявить документы

Евгений Дятлов
Евгений Дятлов

Насладиться искусством, восхититься Байкалом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Нам привет из Лондона

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Преодолеть километры дорог

Все мнения
О проекте