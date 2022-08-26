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В ходе спецоперации на территории Украины погиб гражданин Соединенных Штатов. Об этом в пятницу, 26 августа, сообщил журнал Newsweek со ссылкой на Государственный департамент США.

Американское дипведомство не стало уточнять личные данные и обстоятельства гибели военного. По информации издания, всего за время спецоперации на Украине погибло около шести граждан США, участвовавших в боевых действиях на стороне Киева, передает ТАСС.

Накануне сообщалось, что иностранные наемники недовольны руководством ВСУ из-за злоупотребления властью и непрофессионализма. Один из солдат рассказал, что украинские командиры отправляют иностранцев на передовую без подготовки и подкрепления, а также совершенно не заботятся об их эвакуации из горячих точек.

Политолог Юрий Светов в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что Украина не обладает достаточными ресурсами для организации ответного наступления. Контрнаступление возможно как жест отчаяния, который повлечет за собой соответствующие действия со стороны России.