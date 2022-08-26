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Медведев: Проведение СВО на Украине позволило предотвратить третью мировую войну

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Политика
Медведев: Проведение СВО на Украине позволило предотвратить третью мировую войну
Фото: er.ru

Проведение специальной военной операции на Украине позволяет предотвратить начало третьей мировой войны. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в пятницу, 26 августа.

— Даже специальная военная операция проводится для того, чтобы не случилось третьей мировой войны. Если бы Украина получила поддержку и вступила бы в Североатлантический альянс, а потом один из сумасшедших правителей Украины начал бы военную операцию против российской территории, например, против Крыма, это бы означало начало третьей мировой войны, — цитирует политика Газета.ru.

До этого Медведев заявил, что российское руководство было вынуждено начать спецоперацию на Украине из-за игнорирования мировым сообществом проблем в Донбассе. По его словам, Россия на протяжении восьми лет пыталась мирно урегулировать конфликт.

Накануне журналист издания The Guardian Дэн Саббаг выразил мнение, что в ближайшие полгода ситуация на Украине может пойти по пяти сценариям. Политолог Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» оценил вероятность каждого из них.

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