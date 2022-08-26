Экоцентр в Измайлове подготовил мероприятия в честь «Праздника урожая»

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Восточный административный округ, район Измайлово, посёлок Измайловская Пасека, 1 Карта всех событий

В экоцентре «Царская пасека» 27 августа пройдут мероприятия, прирученные ко дню рождения и к «Празднику урожая». Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы в пятницу, 26 августа.

— 27 августа с 12:00 приглашаем горожан отметить 20-летие экоцентра «Царская пасека» и три спаса — медовый, яблочный и ореховый, — отмечается в сообщении.

Гостей ждут выставка предметов из частного собрания, где можно будет рассмотреть оригиналы автографов ученых-пчеловодов, встреча с пчеловодом, который расскажет о специфике профессии, а также ознакомление с работой медогонки.

Помимо этого, гости смогут поучаствовать в мастер-классах, викторине и других активностях, передает Telergram-канал «Городское хозяйство Москвы».

27 августа в столице стартует культурная акция «Ночь кино», в рамках которой москвичей ждет более 80 мероприятий. Горожане смогут познакомиться с работами современных режиссеров, а также вспомнить культовые фильмы прошлых лет. Мероприятия будут бесплатным, однако для посещения некоторых потребуется регистрация.