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Медведев назвал Зеленского подверженным влиянию психотропных препаратов

Лейла Алиева
В мире
Медведев назвал Зеленского подверженным влиянию психотропных препаратов
Фото: er.ru

Украинский президент Владимир Зелинский подвержен влиянию психотропных препаратов, но при этом как представитель своей страны он сохраняет качества собеседника для России. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в пятницу, 26 августа.

— Зеленский в настоящий момент представляет Украину, и при тех или иных условиях он все равно сохраняет эти качества собеседника. Если говорить о том, вызывает ли Зеленский у нас доверие, то, безусловно, нет. Поскольку это человек, который является неопытным, зависимым от решений других стран и подверженным влиянию психотропных препаратов, — отметил он.

Медведев добавил, что украинский лидер как минимум старается быть президентом страны и верховным главнокомандующим, передает РИА Новости.

До этого политолог и политтехнолог Сергей Маркелов рассказал в беседе с «Вечерней Москвой» о шансах Зеленского на переизбрание. По его словам, Зеленский для Запада и украинских оппонентов стал сбитым летчиком, чей рейтинг неумолимо падает, но для граждан страны он до сих пор остается героем, и есть шансы на то, что на выборах главы государства он может одержать победу.

Украина Дмитрий Медведев Михаил Зеленский
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