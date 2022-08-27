Астрологи назвали четыре знака зодиака, которых ждет удача в сентябре

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Астрологи сообщили, что в сентябре расположение планет на небосклоне создает наиболее благоприятные условия для четырех знаков зодиака.

Сентябрь несет в себе много позитивных тенденций для Раков. Прежде всего у них проявится интуитивная уверенность в правильном выборе средств и методов к достижению целей. Благодаря этому они смогут добиться потрясающих перемен в жизни. Специалисты рекомендуют действовать напористо и активно, чтобы не упустить благоприятное время.

Материальное положение Раков позволит им заняться своим здоровьем. Возможно, у них получится взять кратковременный отпуск, чтоб пополнить жизненную энергию.

Скорпионы тоже попали в список везунчиков в первом месяце осени. Планеты наделят их энергией и личным обаянием. В решении и выполнении трудных задач им не будет равных. Блестящие идеи и умение договариваться помогут достичь прекрасных успехов в карьере.

Эмоциональный подъем и стремление к гармонии в личной жизни позволят Скорпионам притянуть к себе удачу в любви. Звезды будут вести тех представителей этого знака, кто ищет настоящую любовь, к встрече со своей половиной. Для семейных Скорпионов в сентябре настанет время положительных изменений в браке. Главное условие — уделять больше времени интересам друг друга и вместе решать появляющиеся проблемы.

Проявлять больше смелости в продвижении своих идей советуют астрологи Весам. Причем делать это надо так, чтоб результаты и старания не остались незамеченными начальством и коллегами, а о продвижении вверх по карьерной лестнице звезды позаботятся.

Также у Весов отлично будет проявляться интуиция, что поспособствует принятию верных решений. Поэтому нужно внимательно прислушиваться к внутреннему голосу и не допускать лишних сомнений.

Астрологи предсказывают удачливый месяц для Рыб. Они почувствуют прилив жизненных сил и энергии. Это позволит им показать себя в лучших качествах. Звезды подарят благоприятное стечение обстоятельств, необходимо лишь умело этим воспользоваться и вовремя проявить инициативу.

И в любви, и в профессиональной сфере астрологи советуют верить в свои силы и возможности и не пасовать перед трудностями, сообщается на портале Rsute.

Профессиональный астролог и астропсихолог Тиана Атлас рассказала, чего ждать от первого осеннего месяца представителям всех знаков зодиака.