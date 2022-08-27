Врач назвал пять ранних симптомов, указывающих на появление камней в почках

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Врач-токсиколог, профессор, академик ЕАЕН (Германия), член-корреспондент РАЕН Михаил Кутушов рассказал, по каким симптомам можно заподозрить образовавшиеся камни в почках.

Он сообщил, что почки отвечают за выведение некоторых продуктов жизнедеятельности, лишней воды, токсинов и других опасных веществ. Если в их работе случится сбой, то человек может умереть от интоксикации. Когда человек мало пьет, недостаточно двигается и употребляет много вредной соленой еды, то в почках может образовываться песок, песчинки растут, превращаясь в камни.

— Самая частая причина повреждения почек — оксалатные камни или песок. Эти отложения хорошо видно, если сделать УЗИ органов. Но большинству везет меньше — они, не зная о наличии камней, начинают их чувствовать. И это далеко не самые приятные ощущения, — отметил Кутушов.

Он назвал пять ранних признаков, которые могут говорить о камнях в почках. Это появление жжения и рези над лобком и в мочеиспускательном канале, человеку становится больно ходить в туалет. Еще боли в пояснице могут указывать на проблему. Чаще всего она появляется после резких движений или обильного питья.

Внезапное повышение температуры при отсутствии других симптомов ОРВИ тоже должно насторожить. Резкая и сильная боль, появляющаяся с одной стороны в районе поясницы с распространением вниз, по ходу мочеточника, может быть признаком камней в почках.

Кроме того, появившаяся боль в пояснице, которая отдает в ногу, живот, половые органы, также говорит о проблемах, сообщается на портале «Доктор Питер».

— Мелкий, грубый песок, камушки с острыми краями больно царапают канальцы почек. Из-за этого внутри все воспаляется, появляется резь, человеку больно ходить в туалет. В моче может быть кровь, — добавил врач.

Камни в почках вызывают изматывающую острую боль и связаны с хронической почечной недостаточностью, остеопорозом и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Ученые из Клиники Мейо выяснили, какое питание способно предотвратить их образование.