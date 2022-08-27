20 тысяч жителей поздравили центры госуслуг с днем рождения с помощью пульта оценки качества

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

22 августа столичным центрам госуслуг «Мои документы» исполнилось 11 лет.

Больше 20 тысяч жителей города поздравили офисы госуслуг с днем рождения с помощью пульта оценки качества обслуживания. Больше всего поздравлений получили офисы районов Некрасовка, Южное Бутово и Новогиреево.

Такие пульты расположены у каждого окна приема заявителей во всех столичных центрах госуслуг. С их помощью можно оценить качество предоставления услуг, а в честь 11-летия жители дополнительно могли пожелать сотрудникам успехов в работе, хорошего настроения и творческих идей.

Всю праздничную неделю для горожан проходили различные активности: можно было создать рисунок из песка, объемного енота из бумаги и именной браслет, а также получить чек-лист «‎11 мест, которые необходимо посетить до конца лета» и разгадать услуги по эмодзи. В каждом центре госуслуг посетители могли написать, с чем у них ассоциируются центры госуслуг, опустив карточку в бокс на ресепшене.

«Мои документы» у большинства горожан ассоциируются с командой профессионалов, решением многих вопросов, быстрым получением документов, удобным графиком работы и месторасположением. Есть и не совсем стандартные.

Например, «Мои документы» — «душа и сердце столицы», «палочка-выручалочка», «море крутых проектов», «дом волшебства». На сегодняшний день «Мои документы» предоставляют более 280 государственных услуг, 99 процентов из которых можно получить по экстерриториальному принципу.

За 11 лет центры оказали более 200 миллионов услуг. Только в этом году заявители уже обратились в центры госуслуг свыше 17 миллионов раз.

Традиционно самыми популярными остаются предоставление информации жилищного учета, регистрационный учет граждан РФ и оформление социальной карты.

Центры госуслуг работают по удобному графику без перерывов и выходных. Районные центры госуслуг открыты с 08:00 до 20:00, флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ — с 10:00 до 22:00.