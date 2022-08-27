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Строительная смесь разлилась на 51-м километре МКАД

Анастасия Колоскова
Происшествия
Строительная смесь разлилась на 51-м километре МКАД
Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно
Россия, Москва, МКАД, 51-й километр Карта всех событий

Специалисты городских служб устраняют последствия вытекания строительной смеси на проезжую часть в районе 51-го километра МКАД. Об этом в субботу, 27 августа, сообщили в пресс-службе столичного Комплекса городского хозяйства.

— При прокладке инженерных коммуникаций методом горизонтально-направленного бурения под МКАД на проезжую часть выдавило специальную строительную смесь, — говорится в сообщении.

При этом вытекание смеси в настоящее время уже остановлено, отмечается в Telegram-канале Комплекса.

Дептранс Москвы уточнил, что инцидент произошел на внутренней стороне МКАД после проспекта Генерала Дорохова. Автомобилистов предупредили о затруднении движения в районе происшествия: перекрыто три полосы из семи, передает Telegram-канал ведомства.

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