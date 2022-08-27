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Последствия вытекания строительной смеси на МКАД ликвидируют 28 августа

Анастасия Колоскова
Происшествия
Последствия вытекания строительной смеси на МКАД ликвидируют 28 августа
Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно
Россия, Москва, МКАД, 51-й километр Карта всех событий

Работы городских служб по устранению последствий вытекания строительной смеси на проезжую часть в районе 51-го километра МКАД завершат к утру 28 августа. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Комплекса городского хозяйства в субботу, 27 августа.

— Для полного устранения последствий происшествия ведутся дорожные работы с ограничением движения на двух полосах, их планируется завершить к утру 28 августа, — говорится в сообщении.

Автомобилистам следует быть аккуратнее и обращать внимание на временные дорожные знаки, сообщается в Telegram-канале ведомства.

До этого сообщалось, что при прокладке инженерных коммуникаций методом горизонтально-направленного бурения под МКАД на проезжую часть выдавило специальную строительную смесь. Вытекание смеси уже остановлено, специалисты городских служб устраняют последствия инцидента.

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