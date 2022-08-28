Wiadomości: Польше грозит исчезновение продуктов из магазинов из-за роста цен на газ

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Продукты с полок польских магазинов могут исчезнуть из-за рекордного повышения цен на газ. Об этом сообщило издание Wiadomości.

В статье отмечается, что из-за подорожания газа в Польше закрылись или сократили производство несколько предприятий, связанных с пищевой промышленностью. В частности, компания Grupa Azoty сообщила о закрытии завода, производившего удобрения и компоненты создания пластмассы, а принадлежащие группе Capital химические заводы снизили производство аммиака на 10 процентов.

В итоге пищевая промышленность стала испытывать дефицит товаров, которые необходимы для производства, например, углекислого газа. По словам представителей пищевой отрасли, в стране могут исчезнуть мясо, молочные продукты и другие товары всего через несколько недель

При этом часть польских продуктовых предприятий уже приостановила работу из-за нехватки сырья, а многие другие находятся на грани закрытия. В связи с этим предприниматели обратились к правительству за помощью.

25 августа чешский министр юстиции Павел Блажек высказал мнение, что повышение цен на энергию может привести к революции в Европейском союзе. Он отметил, что таких ситуаций в Чехии не было с 1989 года.