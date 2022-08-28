Женщина погибла при обстреле Горловки украинскими военными

Фото: Минобороны РФ

Женщина погибла при обстреле Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР) Вооруженными силами Украины. Об этом в воскресенье, 28 августа, сообщил мэр города Иван Приходько.

— Все, что осталось от здания ТП на «Стироле». Увы, при обстреле погибла женщина 1962 года рождения, — написал он в Telegram-канале, опубликовав снимок, на котором запечатлены разрушения в результате обстрела.

Фото: Telegram-канал Ивана Приходько

27 августа Вооруженные силы Украины начали проведение очередного обстрела Энергодара. Об этом сообщил член главного совета новой военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов. Позже в пресс-службе администрации города уточнили, что обстрел начался в 9:37 по московскому времени. Удары осуществляются из орудий калибра 155 миллиметров. Всего за прошедшую ночь было совершено порядка 20 выстрелов по центру Энергодара.

26 августа военный эксперт Юрий Кнутов сообщил о срыве наступления украинских войск на Херсон. Уточняется, что неподалеку от территории, где планировалось наступление, были рассредоточены самолеты и группировки военных. По мнению Кнутова, работа разведки, а также удары по авиации и военным позволили сорвать попытку наступления.