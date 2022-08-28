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Власти Запорожья подготовили план эвакуации при аварии на ЗАЭС

Лейла Алиева

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Власти Запорожья подготовили план эвакуации при аварии на ЗАЭС
Фото: Maxim Gavrilyuk / GFDL

Власти Запорожской области проработали план эвакуации местных жителей в случае аварии на атомной электростанции. Об этом в воскресенье, 28 августа, сообщил лава администрации Запорожской области Евгений Балицкий.

По его словам, на данный момент ЗАЭС функционирует в привычном режиме, а уровень радиации находится в норме.

— Но, зная коварство, безрассудность и безжалостность киевского режима к людям, которых он в публичной риторике называет своими гражданами, мы, разумеется, подготовились к любому развитию ситуации, и потому разработали план эвакуации населения в случае возникновения такой необходимости, — отметил он.

С 18 июля Запорожская АЭС почти каждый день подвергается обстрелам со стороны украинских войск, которые наносят удары с с правого берега Днепра — из населенных пунктов Марганец и Никополье, передает РИА Новости.

Накануне ВСУ в очередной раз обстреляли Энергодар. Уточняется, что удары осуществлялись из орудий калибра 155 миллиметров. Всего за ночь было совершено порядка 20 выстрелов по центру Энергодара, а пять снарядов попали по территории Запорожской атомной электростанции.

Украина Эвакуация АЭС
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