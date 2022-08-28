Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Москвичам рассказали о буднях панд Жуи и Диндин

Лейла Алиева
Город
Москвичам рассказали о буднях панд Жуи и Диндин
Фото: Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1 Карта всех событий

Большие панды Жуи и Диндин — одни из главных любимцев посетителей Московского зоопарка, которые поселились на территории в 2019 году в рамках программы по сохранению, защите и исследованию этих животных.

К их приезду специалисты полностью обновили вольерный комплекс, а дома для панд оформили в стиле китайского дворика-пещеры. Трижды в день киперы замеряют температуру на улице, и если она выше 26 градусов, то медвежат приглашают внутрь.

Завтрак у панд всегда начинается в 09:00. Пока они принимают пищу, сотрудники зоопарка убирают внутренние вольеры. Через час животные получают еще одну порцию бамбука и занимаются своими делами.

Дважды в день у Жуи и Диндин проходят специальные тренинги: киперы отрабатывают с ними движения и позы, чтобы в случае необходимости ветеринары могли легко добраться до любой части тела животных, не причиняя им неудобства. После чего им выдают полдник из небольшого количества панда-кейков, пишет официальный сайт мэра Москвы.

31 июля в Московском зоопарке отпраздновали день рождения панд Жуи и Диндин. Именинники получили в подарок игрушки — деревянные качели в форме дракона и лошадь из коробок.

Зоопарки медвежонок Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Гаджеты украли лето, и не только…

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Почему затягиваются боевые действия на Украине

Никита Миронов
Никита Миронов

Рокер рокера не всегда поймет

Владимир Голубев
Владимир Голубев

Просите заводчика предъявить документы

Евгений Дятлов
Евгений Дятлов

Насладиться искусством, восхититься Байкалом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Нам привет из Лондона

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Преодолеть километры дорог

Все мнения
О проекте