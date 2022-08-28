Москвичам рассказали о буднях панд Жуи и Диндин

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1 Карта всех событий

Большие панды Жуи и Диндин — одни из главных любимцев посетителей Московского зоопарка, которые поселились на территории в 2019 году в рамках программы по сохранению, защите и исследованию этих животных.

К их приезду специалисты полностью обновили вольерный комплекс, а дома для панд оформили в стиле китайского дворика-пещеры. Трижды в день киперы замеряют температуру на улице, и если она выше 26 градусов, то медвежат приглашают внутрь.

Завтрак у панд всегда начинается в 09:00. Пока они принимают пищу, сотрудники зоопарка убирают внутренние вольеры. Через час животные получают еще одну порцию бамбука и занимаются своими делами.

Дважды в день у Жуи и Диндин проходят специальные тренинги: киперы отрабатывают с ними движения и позы, чтобы в случае необходимости ветеринары могли легко добраться до любой части тела животных, не причиняя им неудобства. После чего им выдают полдник из небольшого количества панда-кейков, пишет официальный сайт мэра Москвы.

31 июля в Московском зоопарке отпраздновали день рождения панд Жуи и Диндин. Именинники получили в подарок игрушки — деревянные качели в форме дракона и лошадь из коробок.