Народный календарь. Как разбогатеть 29 августа, на Ореховый спас
29 августа Православная церковь отмечает перенесение Нерукотворного Образа Иисуса Христа из Едессы в Константинополь.
С Третьего Спаса люди начинали заготавливать лесные орехи — отсюда и название Ореховый спас. К этому дню чистили целебные источники к осени, пили подземную воду, кругами обходили колодцы, а также освещали новые.
По этой причине Третий спас еще называли Спасом на воде. Праздник имеет еще одно название — Хлебный спас, поскольку в этот период начинали сеять озимые.
Согласно народным поверьям, 29 августа запрещалось:
— Наступать на крошку хлеба.
— Стричь волосы и ногти.
Приметы погоды:
Хороший урожай орехов — в следующем году будет много хлеба.
Если на Третий спас хорошая погода, то зима будет короткой, а весна — ранней.
Если реки, болота и озера ветром не волнуемы и на воде лодки стоят спокойно, осень будет тихая, а зима пройдет без метелей и заносов.
Бледные звезды — к ясной и сухой погоде.
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Именины отмечают: Анна, Александр, Герасим.