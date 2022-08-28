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29 августа Православная церковь отмечает перенесение Нерукотворного Образа Иисуса Христа из Едессы в Константинополь.

С Третьего Спаса люди начинали заготавливать лесные орехи — отсюда и название Ореховый спас. К этому дню чистили целебные источники к осени, пили подземную воду, кругами обходили колодцы, а также освещали новые.

По этой причине Третий спас еще называли Спасом на воде. Праздник имеет еще одно название — Хлебный спас, поскольку в этот период начинали сеять озимые.

Согласно народным поверьям, 29 августа запрещалось:

— Наступать на крошку хлеба.

— Стричь волосы и ногти.

Приметы погоды:

Хороший урожай орехов — в следующем году будет много хлеба.

Если на Третий спас хорошая погода, то зима будет короткой, а весна — ранней.

Если реки, болота и озера ветром не волнуемы и на воде лодки стоят спокойно, осень будет тихая, а зима пройдет без метелей и заносов.

Бледные звезды — к ясной и сухой погоде.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Народный календарь. Как разбогатеть 29 августа, на Ореховый Спас

Именины отмечают: Анна, Александр, Герасим.