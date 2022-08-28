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В Парке Горького установили мировой рекорд по стоянию в синхронной планке

Елена Самойлова
Город
В Парке Горького установили мировой рекорд по стоянию в синхронной планке
Фото: Telegram / Парк Горького
Россия, Москва, Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького Карта всех событий

Более пяти тысяч человек установили мировой рекорд по стоянию в синхронной планке. Об этом в воскресенье, 28 августа, сообщили в пресс-службе парка Горького.

Как уточняется, участникам удалось улучшить предыдущий результат на 487 человек.

— Итак, рекорд. Самое большое количество человек, одновременно стоящих в планке, в мире — результат 5 тысяч 60 участников! Объявляю мировой рекорд официально зафиксированным, — сообщили организаторы мероприятия в официальном Telegram-канале парка.

Перед установкой рекорда участники стояли в планке минуту в качестве разминки. Предыдущий рекорд был установлен в 2019 году в Невинномысске, в тот раз в синхронную планку встали 4 573 человека.

До этого сообщалось, что подведомственные Депкульту парки приглашают горожан посмотреть кино под открытым небом, посетить праздник моды, а также попасть на прогулку в стиле начала XVIII века. Все мероприятия пройдут на будущей неделе.

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