Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Названы пять женских имен, обладательницы которых сводят мужчин с ума

Елена Самойлова
Общество
Названы пять женских имен, обладательницы которых сводят мужчин с ума
Фото: Pexels

Некоторые женские имена особым образом воздействуют на мужчин и делают их обладательниц более привлекательными на подсознательном уровне. Притягивать сильный пол помогает неожиданный фактор — звуки «л», «м», «н».

Анна

Лаконичное имя наделяет девушку способностью одновременно совмещать в себе внутреннюю силу и хрупкость. Анна — верная жена, прекрасная хозяйка и ответственная мать, которая не забывает о себе и не теряет своего очарования.

Анжелика

Необычное имя создает загадочный и таинственный образ его обладательницы. Анжелика молчалива и сосредоточена на своем внутреннем мире, где скрыта целая Вселенная. Ее ум и проницательность, а также некоторая скрытность очень интригуют мужчин.

Елена

Женщины с этим именем самодостаточные и сильные, но рядом с любимым предпочитают быть слабыми. А если партнер обладает более мягким характером, Елена будет вдвойне заботиться о нем. Она непредсказуема, но способна окружить близкого человека теплом.

Лилия

С юных лет носительница такого имени окружена вниманием. Лилия — нежная и кокетливая девушка, в искусстве флирта ей нет равных. Женщина, названная таким именем, наделена природным обаянием, внутренним оптимизмом и отменным чувством юмора.

Юлия

Дама с именем Юлия привлекательна и изящна по натуре. Серьезная и справедливая, интеллектуалка, она может поддержать любую беседу. При этом девушка может оставаться мягкой и загадочной, умеет преподнести себя и часто окружена поклонниками, передает Пятый канал.

Все знают, что женщины любят ушами, а это значит, что дамы не могут игнорировать и звучание мужских имен. Есть некоторые мужские имена, которые удивительным образом привлекают женщин. Список для «Вечерней Москвы» составила шаманка и ясновидящая Кажетта Ахметжанова.

Имена Женщины Отношения
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Гаджеты украли лето, и не только…

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Почему затягиваются боевые действия на Украине

Никита Миронов
Никита Миронов

Рокер рокера не всегда поймет

Владимир Голубев
Владимир Голубев

Просите заводчика предъявить документы

Евгений Дятлов
Евгений Дятлов

Насладиться искусством, восхититься Байкалом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Нам привет из Лондона

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Преодолеть километры дорог

Все мнения
О проекте