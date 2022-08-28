Названы пять женских имен, обладательницы которых сводят мужчин с ума

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Некоторые женские имена особым образом воздействуют на мужчин и делают их обладательниц более привлекательными на подсознательном уровне. Притягивать сильный пол помогает неожиданный фактор — звуки «л», «м», «н».

Анна

Лаконичное имя наделяет девушку способностью одновременно совмещать в себе внутреннюю силу и хрупкость. Анна — верная жена, прекрасная хозяйка и ответственная мать, которая не забывает о себе и не теряет своего очарования.

Анжелика

Необычное имя создает загадочный и таинственный образ его обладательницы. Анжелика молчалива и сосредоточена на своем внутреннем мире, где скрыта целая Вселенная. Ее ум и проницательность, а также некоторая скрытность очень интригуют мужчин.

Елена

Женщины с этим именем самодостаточные и сильные, но рядом с любимым предпочитают быть слабыми. А если партнер обладает более мягким характером, Елена будет вдвойне заботиться о нем. Она непредсказуема, но способна окружить близкого человека теплом.

Лилия

С юных лет носительница такого имени окружена вниманием. Лилия — нежная и кокетливая девушка, в искусстве флирта ей нет равных. Женщина, названная таким именем, наделена природным обаянием, внутренним оптимизмом и отменным чувством юмора.

Юлия

Дама с именем Юлия привлекательна и изящна по натуре. Серьезная и справедливая, интеллектуалка, она может поддержать любую беседу. При этом девушка может оставаться мягкой и загадочной, умеет преподнести себя и часто окружена поклонниками, передает Пятый канал.

Все знают, что женщины любят ушами, а это значит, что дамы не могут игнорировать и звучание мужских имен. Есть некоторые мужские имена, которые удивительным образом привлекают женщин. Список для «Вечерней Москвы» составила шаманка и ясновидящая Кажетта Ахметжанова.