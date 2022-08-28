Нехаммер призвал остановить «безумие» на энергетических рынках

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Для решения ситуации вокруг роста цен на энергоносители нужен единый европейский подход. Об этом заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер в воскресенье, 28 августа.

— Мы должны, наконец, остановить то безумие, которое в настоящее время происходит на энергетических рынках, и это может быть сделано только с помощью европейского решения, — сказал он.

По словам политика, падение биржевой цены на электроэнергию нужно как для экономики, так и для промышленности. Нехаммер добавил, что в ближайшее время он намерен продолжить обсуждение этой темы с коллегами в ЕС.

Канцлер отметил, что необходимо не давать России возможности «каждый день определять европейские цены на электричество». Однако никаких конкретных предложений Нехаммер не озвучил, передает ТАСС.

По мнению главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, ЕС очень скоро ждут серьезные последствия санкций против России.

До этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что западные страны усиливают санкционное давление на Россию и Белоруссию, притом что сами ощущают «негативную отдачу» от ограничений.

Санкции приводят к расшатыванию международной экономической и торговой систем и к нарушению «привычных связей». В то же время премьер отметил эффективность Евразийского экономического союза.