Фото: defense.gov

Представители Пентагона занялись набором бывших афганских летчиков учебно-боевых самолетов, после курса подготовки на территории штата Калифорния они будут переброшены на Украину через Польшу. Об этом журналистам в понедельник, 29 августа, заявил военно-дипломатический источник.

По информации ТАСС, эти летчики год назад сбежали из Афганистана в Соединенные Штаты вместе с американцами. Кроме летчиков, США готовят также и других афганцев, которые проходили службу в подразделениях спецназначения.

— Им также предлагается пройти подготовку и заключить контракт, предусматривающий дальнейшее направление в район боевых действий на Украине, — рассказал журналистам источник.

Такие меры, по словам собеседника издания, такие меры не смогут оказать никакого влияния на конечный результат специальной военной операции РФ на Украине.

Накануне стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский провел секретное совещание о ситуации на фронте. Участниками встречи стали представители войск, разведки, Минобороны, МВД и СБУ. Присутствующие, помимо прочего, обсудили потребности армии и координацию с партнерами Украины