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Захарова предупредила о попытках исказить ситуацию с миссией МАГАТЭ на ЗАЭС

Анастасия Колоскова
Политика
Захарова предупредила о попытках исказить ситуацию с миссией МАГАТЭ на ЗАЭС
Фото: МИД РФ

Обстрелы Запорожской АЭС со стороны Украины представляют собой ядерный терроризм, а заявления западных стран о том, что они якобы «уломали» Россию на проведение миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на станции, являются ложью. С таким заявлением выступила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

— Исходим из того, что она (миссия МАГАТЭ — прим «ВМ») должна действительно свершиться вне зависимости от того, какое деструктивное влияние на этот процесс оказывает киевский режим и те, кто за ним стоит, и все те, кто используют ядерный объект в качестве просто инструмента даже уже не шантажа, а уже терроризма... то, что киевский режим творит вокруг Запорожской АЭС — это ядерный терроризм, — заявила дипломат в эфире телеканала «Россия 1».

По ее мнению, не стоит реагировать на информационные вбросы западных политиков о том, что Россию «уломали» дать согласие на проведение международной инспекции ЗАЭС. Захарова назвала подобные выпады ложью.

Она напомнила, что Москва многократно прилагала усилия, чтобы организовать миссию МАГАТЭ на ЗАЭС вопреки всем попыткам Украины ее сорвать.

До этого стало известно, что миссия МАГАТЭ уже сформирована и направляется на Запорожскую АЭС, она прибудет туда на следующей неделе.

Украина Мария Захарова МАГАТЭ АЭС
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