Анкара может обсудить с НАТО сопровождение турецких истребителей ПВО Греции

Фото: Pixabay

Анкара намерена обратиться в НАТО в связи с использованием Грецией комплексов ПВО С-300 против турецких истребителей F-16. Об этом сообщило турецкое издание Yeni Şafak со ссылкой на источник в службе безопасности.

— Это (инцидент — прим. «ВМ») будет обсуждаться на встречах как с США, так и с НАТО. В самолетах есть функция записи, и есть записи, доказательства будут переданы в соответствующие инстанции. В то время как нам говорят, что вы не можете использовать вооружение российского производства, Греция преследует самолеты страны — члена НАТО. Посмотрим, что скажет НАТО на эту ситуацию, — отмечается в материале.

Инцидент произошел 23 августа. Турецкие F-16 находились к западу от Родоса на высоте около трех километров, когда их взяли в прицел и начали сопровождать греческие ПВО. После этого истребители завершили задание и вернулись на базу.

В Минобороны Греции данную информацию категорически отрицают, передает РИА Новости.

21 мая президент американского аналитического центра Ближневосточного форума, историк-востоковед Даниэль Пайпс заявил, что Турцию следует исключить из НАТО из-за проводимой ею политики и позиции касательно вступления в альянс Финляндии и Швеции.