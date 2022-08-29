ФСБ опубликовала видео со вторым участником убийства Дугиной

Фото: Telegram / РИА Новости

Федеральная служба безопасности (ФСБ) опубликовала видео, на котором запечатлен второй предполагаемый участник организации убийства российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной.

На кадрах видно, как гражданин Украины Богдан Цыганенко въезжает на территорию России, ездит на машине с Натальей Вовк, получает поддельные номера и уезжает.

Видео также зафиксировало, как Вовк приехала на парковку фестиваля «Традиция», чтобы следить за журналисткой.

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До этого сообщалось, что убийство Дарьи Дугиной вместе с Натальей Вовк готовил в Москве еще один член украинской диверсионно-террористической группы, гражданин Украины Цыганенко Богдан Петрович, 1978 года рождения, который прибыл в Россию транзитом через Эстонию 30 июля 2022 года и покинул территорию России за день до совершения подрыва.

«Вечерняя Москва» собрала подробности об убийстве Дугиной. Инцидент произошел на территории подмосковного поселка Большие Вяземы, где был взорван автомобиль Land Cruiser Prado, в котором находилась журналистка.

По данным ФСБ, убийство Дугиной было подготовлено и совершено украинскими спецслужбами. Вовк, как сообщается, заложила бомбу под джип погибшей.