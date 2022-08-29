Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

ФСБ опубликовала видео со вторым участником убийства Дугиной

Анастасия Колоскова
Происшествия
ФСБ опубликовала видео со вторым участником убийства Дугиной
Фото: Telegram / РИА Новости

Федеральная служба безопасности (ФСБ) опубликовала видео, на котором запечатлен второй предполагаемый участник организации убийства российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной.

На кадрах видно, как гражданин Украины Богдан Цыганенко въезжает на территорию России, ездит на машине с Натальей Вовк, получает поддельные номера и уезжает.

Видео также зафиксировало, как Вовк приехала на парковку фестиваля «Традиция», чтобы следить за журналисткой.

Видео: Telegram / РИА Новости

До этого сообщалось, что убийство Дарьи Дугиной вместе с Натальей Вовк готовил в Москве еще один член украинской диверсионно-террористической группы, гражданин Украины Цыганенко Богдан Петрович, 1978 года рождения, который прибыл в Россию транзитом через Эстонию 30 июля 2022 года и покинул территорию России за день до совершения подрыва.

«Вечерняя Москва» собрала подробности об убийстве Дугиной. Инцидент произошел на территории подмосковного поселка Большие Вяземы, где был взорван автомобиль Land Cruiser Prado, в котором находилась журналистка.

По данным ФСБ, убийство Дугиной было подготовлено и совершено украинскими спецслужбами. Вовк, как сообщается, заложила бомбу под джип погибшей.

ФСБ Видео Убийства
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Гаджеты украли лето, и не только…

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Почему затягиваются боевые действия на Украине

Никита Миронов
Никита Миронов

Рокер рокера не всегда поймет

Владимир Голубев
Владимир Голубев

Просите заводчика предъявить документы

Евгений Дятлов
Евгений Дятлов

Насладиться искусством, восхититься Байкалом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Нам привет из Лондона

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Преодолеть километры дорог

Все мнения
О проекте