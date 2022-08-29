Москвичей пригласили на тренинги по развитию бизнеса и управлению доходами

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Четыре эксклюзивных тренинга по развитию бизнес-компетенций для начинающих предпринимателей пройдут во флагманском центре занятости населения «Моя работа» с 13 по 29 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в понедельник, 29 августа.

На бесплатных тренингах эксперты расскажут, как создать онлайн-школу, правильно распоряжаться финансами и продвигать свои товары и услуги без бюджета или с минимальными вложениями. Мероприятия можно посетить и онлайн.

— Если вы давно хотели открыть собственное дело, но не решались, сейчас самое время сделать первый шаг. Центр занятости населения «Моя работа» поддержит на всех этапах. Наша задача — не только помочь выявить бизнес-способности, выбрать идею и зарегистрировать самозанятость, ИП или ООО, но и дать предпринимателю в руки ключевые инструменты для развития собственного дела, — заявил директор столичного центра занятости Андрей Тарасов.

Так, 13 сентября в 15:00 начнется тренинг «Секретные ингредиенты запуска онлайн-школы с нуля». Экспертом выступит Мария Павлюкевич, эксперт по продвижению инфопродуктов.

15 сентября в 15:00 пройдет тренинг «Финансовая грамотность для самозанятых: как управлять своими доходами», 26 сентября в 15:00 состоится мастер-класс «Безбюджетное продвижение самозанятых в социальных сетях», а 29 сентября в 15:00 начнется вебинар о самозанятости для бьюти-мастеров в рамках проекта «Я — самозанятый 2.0», передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в Москве насчитывается более миллиона самозанятых, что составляет около 15 процентов от общего числа работающих жителей столицы. Для людей, которые решили зарабатывать на своих увлечениях, Москва регулярно проводит тренинги и мастер-классы.