Свыше восьми тысяч человек работают водителями в «Мострансавто»

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В компании «Мострансавто» постоянно ведется поиск высококлассных водителей, в настоящее время автобусами организации управляют более восьми тысяч человек. Об этом сообщил гендиректор компании Сергей Смирнов.

Он отметил, что острого дефицита сотрудников в «Мострансавто» сейчас нет. Чтобы привлекать новых водителей, в организации действует программа «Приведи друга», а также программа обучения на получение прав категории D. За несколько месяцев человек может получить новую профессию, на протяжении обучения платят стипендию. После завершения обучения сотрудник обязан отработать в компании минимум год.

По программе «Приведи друга» водители автобусов, по чьей рекомендации в компанию пришел новый сотрудник и успешно прошел испытательный срок в 3 месяца, получат премию в размере 10 тысяч рублей, передает РИАМО.

В июле сообщалось, что в период с 2018 года пассажиры автобусов «Мострансавто» сэкономили более 5,5 миллиарда рублей за счет оплаты проезда банковскими картами.