Минобороны показало кадры штурма села Благодатное под Николаевом
Сюжет:Ситуация в Донбассе
Министерство обороны России в понедельник, 29 августа, опубликовало кадры штурма отрядами Воздушно-десантных войск села Благодатное в Николаевской области.
На кадрах можно увидеть, как российские военные ведут огонь по позициям ВСУ, а затем штурмуют населенный пункт при поддержке танков.
По словам одного из солдат, в Благодатное зашли несколько отрядов ВДВ, их с флангов прикрывали несколько рот. Затем велась зачистка населенного пункта. Поставленная задача была выполнена.
— Противник оказал ожесточенное сопротивление, но благодаря слаженным действиям штурмовых групп, смелости и отваге наших десантников населенный пункт был взят в кратчайшие сроки, — говорится в сообщении военного ведомства.
До этого сообщалось, что войска РФ ликвидировали почти 250 украинских солдат благодаря высокоточным ударам в Славянске. Также было уничтожено свыше ста человек, которые обучались в центре подготовки резерва армии Украины, а потери 204-го батальона 241-й украинской бригады территориальной обороны в Артемовске составили свыше 60 процентов личного состава.
Бойцы группы «Вагнер» в Донбассе также нанесли удар и поразили огневые точки противника под Артемовском.