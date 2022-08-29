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Хабаровский губернатор призвал «носить на руках» бизнесменов во время санкций

Георгий Соланович
Общество
Хабаровский губернатор призвал «носить на руках» бизнесменов во время санкций
Фото: shutterstock

Для устойчивого развития регионов России в условиях санкций необходимо улучшать инвестиционный климат и «носить на руках» каждого предпринимателя. Об этом сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев после заседания оперштаба по повышению устойчивости экономики региона в понедельник, 29 августа.

— Для того чтобы обеспечивать успешное исполнение краевого бюджета при внешних санкционных ограничениях, необходимо наращивать собственные доходы. Это главная задача всех без исключения. Здесь мы говорим о доверии, дисциплине, развитии. И, конечно, об инвестиционном климате: если бизнес будет готов вкладывать деньги в территорию, то у нас будут средства. Поэтому каждого предпринимателя — носить на руках! — написал Дегтярев в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что государство в нынешних обстоятельствах должно помогать предпринимателям, а не «вставлять палки в колеса» или «футболить».

Несколько недель назад Минюст предложил освободить от уголовной ответственности индивидуальных предпринимателей, занимающихся бизнесом без соответствующей регистрации. Эта мера поможет вывести из-под удара россиян, ввозящих в страну товары через параллельный импорт. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» выразил заслуженный адвокат РФ, член Общественной палаты Москвы Дмитрий Краснов.

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