Названы наиболее популярные у москвичей регионы для покупки недвижимости

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С начала этого года столичное Управление Росреестра оформило 18 779 экстерриториальных заявлений из других регионов, поступивших через московские центры госуслуг «Мои документы». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник, 29 августа.

Руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов отметил, что ранее жители регионов могли подать необходимые документы только в определенных отделениях центров госуслуг. Сегодня же это возможно в любых офисах города, что сделало процедуру намного удобнее.

Отмечается, что чаще всего в Москве покупали недвижимость жители Московской и Пензенской областей, а также Санкт-Петербурга. В свою очередь среди москвичей наибольшую востребованность получили объекты в Московской и Тверской областях, а также в Краснодарском крае.

Всего с начала года Росреестр принял 19 703 заявления от жителей регионов России. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года показатель снизился на 11 процентов. От москвичей поступило 38 183 документа, что на 27 процентов больше января–июля 2021 года.

17 августа сообщалось, что с начала года зарегистрировано 60 329 договоров ипотечного кредитования, что на 16 процентов ниже показателей января–июля 2021-го. Однако цифры текущего года превышают результаты за аналогичный период 2020 года на 27 процентов.