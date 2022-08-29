Астролог рассказала, что нужно сделать в первой половине сентября

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Ведический астролог Оксана Мазитова рассказала, какие дела стоит запланировать в первой половине сентября.

По словам эксперта, первая половина месяца благоприятна не только для начинания новых дел, но и для разбора старых ошибок.

— До 17 сентября на небе складывается редкое астрологическое событие — четыре планеты будут находиться в собственных знаках и дарить нам свою энергию. Это очень благоприятный период, поэтому самое время этим воспользоваться, — отметила она в комментарии ФАН.

По ее словам, Солнце во Льве поможет в реализации давно намеченных целей. Сейчас стоит выйти из зоны комфорта и заявить о себе. Начало сентября отлично подойдет для смены гардероба, имиджа.

Также это отличное время для переоценки ценностей, образования и получения навыков управления финансами. Период подходит для заключения сделок, проведения важных переговоров.

Кроме того, стоит оглянуться назад и оценить ранее упущенные возможности, а также пересмотреть свой выбор, цели, идеологию и мышление.

Сентябрь 2022 года станет очень рефлексивным месяцем, когда нам следует вернуться к прошлому, решить старые вопросы или оценить, нуждается ли прошлый опыт в переосмыслении. Сентябрь также приносит равноденствие, которое является временем поиска баланса и гармонии. О самых неудачных днях сентября «Вечерней Москве» рассказала шаманка и ясновидящая Кажетта.