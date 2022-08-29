Популярные артисты выступят на водном стадионе «Динамо» 2 сентября

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, Северный административный округ, Войковский район Карта всех событий

Выступления популярных артистов и диджеев пройдут 2 сентября на водном стадионе «Динамо» в Москве в честь 25-летия радио «Хит FM». Об этом сообщили организаторы мероприятия в понедельник, 29 августа.

— 2 сентября на пляже «Динамо» весь день и до ночи вас ждет насыщенная программа: спортивные конкурсы и подарки от ведущих «Хит FM», хитовая еда и развлечения, хитовые диджей-сеты и мастер-классы от тренеров World Class. Для самых юных гостей приготовлены детская зона и игры с аниматорами. Вечером на сцене выступят Артем Качер, LYRIQ и другие звезды эфира «Хит FM», — говорится в сообщении.

Начало мероприятия запланировано на 15:00. Вход свободный.

На водном стадионе в это же время пройдет финал Кубка России по пляжному волейболу. Прямо перед матчем гостей мероприятия ожидает выступление группы Filatov&Karas.

До этого сообщалось, что почти 800 участников проекта «Московское долголетие» приняли участие в танцевальном ретрофлешмобе «Самый массовый танец твист», что позволило установить новый рекорд.