«Алтай — потрясающее место»: московские школьники рассказали о походах и спортивном туризме

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Этим летом столичные школьники посетили Катунский хребет на Центральном Алтае и Центральный Кавказ. В пресс-службе мэра и правительства Москвы рассказали, как прошел их отдых.

Уточняется, что поездка на Катунский хребет осуществлялась для воспитанников Московского детско-юношеского центра экологии, краеведения и туризма. Маршрут имел четвертую категорию сложности. За 17 дней путешествия они прошли 190 километров.

— Алтай — потрясающее место, я был очень рад, когда узнал, что мы сможем туда попасть. А когда попали, просто не верил своим глазам — так впечатляют эти виды. Но красота — это далеко не все, маршрут был еще интересен с технической точки зрения, — поделился впечатлениями участник похода, ученик школы № 1579 Петр Воробьев.

Кроме того, школьники из турклуба «Солнечный ветер» Московского детско-юношеского центра экологии, краеведения и туризма посетили горы Центрального Кавказа. Маршрут оценивался четвертой категорией сложности, а его протяженность составила 210 километров.

— Физически мы были готовы к четвертой категории, потому что много тренировались и пришли к ней постепенно. Главная сложность была, скорее, морального плана. Провести в горах три недели и видеть только снег, камни и лед достаточно тяжело, — цитирует Юлию Карпушину, ученицу школы № 1543, официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в Музее Победы подошло к концу время работы городского летнего клуба для детей и подростков «Лето побед». Отмечается, что на протяжении трех месяцев дети участвовали в тренингах, мастер-классах, посещали экспозиции Музея Победы, ходили на кинопоказы, узнавали историю России и многое другое.