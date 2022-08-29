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Путин подписал указ об учреждении медали «За развитие Сибири и Дальнего Востока»

Александр Афонин
Политика
Путин подписал указ об учреждении медали «За развитие Сибири и Дальнего Востока»
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому утверждается введение новой медали «За развитие Сибири и Дальнего Востока». Соответствующий документ был опубликован на портале правовой информации в понедельник, 29 августа.

Отмечается, что документ принят в целях дальнейшего усовершенствования государственной наградной системы. Согласно указу, утверждается медаль «За развитие Сибири и Дальнего Востока» и ряд новых положений. Среди них положение о награде, описание медали и ее рисунок, отмечается на портале.

До этого Владимир Путин подписал указ о праве граждан ДНР, ЛНР и Украины пребывать в России. Уточняется, что для этого им нужно будет пройти обязательную дактилоскопическую регистрацию и медосвидетельствование.

Кроме того, российский лидер подписал документ о соцвыплатах людям, вынужденно покинувшим ДНР, ЛНР и Украину, приехавшим в страну. Вынужденные переселенцы получат ежемесячную пенсионную выплату в размере 10 тысяч рублей. Также инвалидам положена социальная выплата в размере 10 тысяч рублей каждый месяц.

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