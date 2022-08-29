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Ограничения на пребывание в лесах продлили в Подмосковье до сентября

Ирина Игнатенко
Общество
Ограничения на пребывание в лесах продлили в Подмосковье до сентября
Фото: mosreg.ru

Пожароопасная обстановка сохраняется в Московской области, в связи с этим ограничения на пребывание в лесах продлили до 1 сентября, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что ситуацию держат на контроле, и поручил продолжить регулярный облет торфяников.

— Локализация, слава богу, проходит своевременно. Также по моему поручению делают регулярные облеты, в том числе там, где у нас обводнены торфяники, — отметил он.

Воробьев подчеркнул, что главам округов важно держать ситуацию под контролем и оказывать поддержку силам, которые локализуют возгорания.

Он добавил, что ситуация с лесными пожарами должна стабилизироваться на этой неделе, потому что синоптики прогнозируют дожди, передает «360».

Ранее стало известно, что сотрудники МЧС России полностью ликвидировали все очаги природных пожаров на территории Дальневосточного федерального округа, передает Nation News.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в настоящее время в столичном регионе наблюдается стабильная ситуация, несмотря на природные пожары в Рязанской области. Она далека от событий 2010 года, подчеркнул глава города.

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