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Суд арестовал соучастника организаторов пробега элитных машин

Лейла Алиева
Происшествия
Суд арестовал соучастника организаторов пробега элитных машин
Фото: Пресс-служба суда

Таганский районный суд столицы отправил под арест соучастника несанкционированного пробега элитных автомобилей Олега Величая на восемь суток. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда в понедельник, 29 августа.

Постановлением Таганского района города Москвы Величай Олег признан виновным в совершении административного правонарушения по статье «Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка». Ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на восемь суток.

Видео: Пресс-служба Таганского районного суда

Сотрудники столичной Госавтоинспекции 28 августа пресекли попытку провести в центре города несогласованный автопробег элитных машин. Позже Таганский районный суд столицы арестовал организатора незаконного мероприятия Алексея Хитрова на 15 суток. Также под арест отправили и брата-близнеца организатора Сергея Хитрова на 15 суток.

Автомобили административные правонарушения Суды Таганский район
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