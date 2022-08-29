Суд арестовал соучастника организаторов пробега элитных машин

Фото: Пресс-служба суда

Таганский районный суд столицы отправил под арест соучастника несанкционированного пробега элитных автомобилей Олега Величая на восемь суток. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда в понедельник, 29 августа.

Постановлением Таганского района города Москвы Величай Олег признан виновным в совершении административного правонарушения по статье «Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка». Ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на восемь суток.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Пресс-служба Таганского районного суда

Сотрудники столичной Госавтоинспекции 28 августа пресекли попытку провести в центре города несогласованный автопробег элитных машин. Позже Таганский районный суд столицы арестовал организатора незаконного мероприятия Алексея Хитрова на 15 суток. Также под арест отправили и брата-близнеца организатора Сергея Хитрова на 15 суток.