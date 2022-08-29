Врач назвал лучшее масло для профилактики рака

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Некоторые продукты могут препятствовать развитию онкологических заболеваний из-за своей антиоксидантной активности. Врач-нутрициолог Игорь Строков рассказал, какое масло обладает подобными свойствами.

По словам медика, компоненты оливкового масла защищают клетки организма от развития некоторых видов рака.

— В частности, самое высокое потребление оливкового масла было связано с 31-процентным снижением вероятности развития любого типа рака. Положительный эффект оливкового масла во многом объясняется его исключительным составом, богатым мононенасыщенными жирными кислотами, скваленом и фенольными соединениями, — пояснил Строков.

Он добавил, что сильное антиоксидантное свойство этого масла ограничивает окислительный стресс, а также повреждения ДНК. Помимо этого продукт влияет на сигнальные пути, которые связаны с канцерогенезом.

Отмечается, что эффективнее всего принимать в пищу оливки и оливковое масло в неразогретом виде, потому как сохраняются все полезные свойства, передает «МедикФорум».

До этого диетолог Маргарита Королева предупредила, что снижение аппетита может быть признаком развития онкологии.