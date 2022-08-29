Москвичам рассказали, как выбрать хороший букет для учителя ко Дню знаний

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Флорист садового центра ГБУ «Озеленение» Екатерина Самсонова рассказала о том, какие цветы лучше подарить учителю и на что следует обратить внимание при выборе букета.

— Выбирая букет для учителя, нужно придерживаться делового стиля, избегая изобилия декоративных элементов, которые будут перекрывать красоту цветов. Но это совсем не значит, что подарок должен быть скучным, — рассказала она.

Специалист посоветовала добавить в букет тематический элемент в виде линейки и карандашей. При этом самым востребованным сентябрьским цветком является хризантема — доступная цена, яркие оттенки, а также пышность.

Кроме того, популярными осенними цветами являются астры, георгины, гладиолусы, герберы и подсолнухи, а розы никогда не выходят из моды и всегда выглядят презентабельно. Так, в столичных теплицах выращивают розы различных сортов и оттенков, к 1 сентября подготовили более 35 тысяч роз.

В случае покупки букета за день до праздника, необходимо поставить цветы в холодную воду и немного подрезать стебли. А долго ли простоит букет в вазе — —зависит от свежести самих цветов, добавила флорист.

По словам Самсоновой, оптимальная цветовая гамма для 1 сентября — желтый, оранжевый, красный, золотой. Также подойдут и расцветки уходящего лета, а именно сезонные цветы белого, розового, сиреневого, голубого оттенков.

До этого «Вечерняя Москва» узнала, как собрать красивый букет и при этом не переплатить. Так, отказавшись от лишних украшений, можно сэкономить до 500 рублей, что составляет примерно 25 процентов от стоимости всего букета.