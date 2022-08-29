Минобороны: ВСУ предприняли неудачную попытку наступления в Николаевской и Херсонской областях

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Украинская армия понесла большие потери в ходе неудачного наступления по трем направлениям в Николаевской и Херсонской областях. Об этом сообщили в Минобороны РФ в понедельник, 29 августа.

Попытку прорыва армия предприняла после прямого указания президента Украины Владимира Зеленского.

— В ходе боев уничтожено 26 украинских танков, 23 боевых машины пехоты, девять других боевых бронированных машин, сбито два штурмовика Су-25, — говорится в сообщении.

В военном ведомстве добавили, что свыше 560 украинских военных удалось ликвидировать, пишет РИА Новости.

До этого Вооруженные силы России сбили украинский беспилотник на подлете к хранилищу ядерного топлива и твердых радиоактивных отходов Запорожской АЭС. Сбитый дрон упал на крышу спецкорпуса. При этом серьезных разрушений, а также пострадавших удалось избежать.

В этот же день стало известно, что российские воздушно-космические силы за сутки сбили два украинских самолета Су-25 в районе населенного пункта Червоный Яр Запорожской области.

Днем ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что военнослужащие двух механизированных бригад ВСУ из-за больших потерь покинули свои позиции в Новомихайловке в ДНР и Дибровном в Харьковской области.