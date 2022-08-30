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Небензя раскритиковал США за позицию по Афганистану

Егор Провоторов
В мире
Небензя раскритиковал США за позицию по Афганистану
Фото: Пресс-служба Совфеда

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности по Афганистану в понедельник, 29 августа, призвал американскую коллегу Линду Томас-Гринфилд вернуть украденные у народа этой страны деньги, а не заставлять других платить по чужим счетам.

Американский постпред в ходе встречи утверждала, что российская сторона якобы вносит малый вклад в финансирование восстановления ближневосточного государства, пишет ТАСС.

Небензя раскритиковал такой подход и заявил, что циничность таких заявлений «просто поражает». Вашингтон призывает «скинуться» на восстановление страны, экономика которой была фактически уничтожена за 20 лет оккупации Соединенных Штатов и Североатлантического альянса (НАТО).

— Вместо того чтобы признать свои ошибки и попытаться их исправить, нас теперь упрекают в том, что мы не хотим платить по чужим счетам. Это оригинальное предложение, — заметил российский постпред при ООН.

Небензя подчеркнул, что платить за свои ошибки нужно именно тем, кто их совершал. При этом он заметил, что Россия всегда помогала и будет помогать Афганистану.

В начале августа спикер Государственной думы Вячеслав Володин предложил сделать 6 и 9 августа днями покаяния США перед человечеством за преступления против мирных граждан.

Василий Небензя ООН Россия США Афганистан
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